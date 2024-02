Surowa decyzja, Karaś będzie załamany. Długa dyskwalifikacja, utracił rekord

Karaś zdyskwalifikowany i pozbawiony rekordu świata

Co więcej, Karaś został pozbawiony rekordu świata, który ustanowił w dziesięciokrotnym Ironmanie. Na tym dystansie zawodnicy mają 38 kilometrów do przepłynięcia, 1800 kilometrów do przejechania na rowerze i 422 kilometry do przebiegnięcia.