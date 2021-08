Surferzy opanowali Katowice! Wielki finał zawodów skimboardowych z udziałem światowej czołówki

W ostatnią sobotę sierpnia Galeria Libero już po raz drugi miało miejsce wydarzenie które przyciągnęło fanów skimboardingu. Zeszłoroczne wydarzenie zostało uznane za najlepszy turniej tego typu w Polsce oraz jeden z najlepszych w Europie. Tegoroczna edycja Mistrzostw Śląska w skimboardingu była częścią, a zarazem finałem Europejskiego Pucharu Skimboardowego (European Skimboarding Cup). W wydarzeniu wzięły udział światowe gwiazdy tego oryginalnego sportu, jednak do rywalizacji, obok zawodowców, mógł przystąpić każdy.

Światowej sławy surferzy przyjechali ze swoimi deskami z różnych zakątków Europy i świata, aby zmierzyć się z najlepszymi w finale Europejskiego Pucharu Skimboardowego. Po efektownej i zaciętej walce na ponad 30-metrowym torze z przeszkodami, zwycięzcą Pucharu został pochodzący z Niemiec Semjon Szillat. Mistrzynią Europy kobiet została Niemka Lydia Blanke, a triumfy w kategorii U-16 święcił Polak - Oliwier Łukaszczyk.

Zdjęcie Skimboarding w Katowicach / Informacja prasowa

Równolegle, podczas Mistrzostw Śląska w Skimboardingu LIBERO x 71 SKIM Silesia Cup 2021, zwycięzcą w kategorii PRO został Logan Davidson, Amerykanin uznawany za jednego z najlepszych zawodników na świecie. Sukces osiągnęła także Polka - Agata Opora, która wygrała Mistrzostwa Śląska w kategorii kobiet. Jednocześnie, zdobywając zaledwie kilka punktów mniej od Niemki, Lydii Blanke, zajęła drugie miejsce w Europejskim Pucharze.

Lista zwycięzców:

European Skimboarding Cup 2021

Kategoria PRO:

1. Semjon Szillat

2. Logan Davidson

3. Nick Dewenter / Oliwier Łukaszczyk

Kategoria LADIES:

1. Lydia Blanke

2. Agata Opora

3. Maja Juncewicz

KATEGORIA U-16:

1. Oliwier Łukaszczyk

2. Miłosz Piechota

3. Marcel Bialek

LIBERO x 71 Silesia Skim Cup 2021

Kategoria PRO:

1. Logan Davidson

2. Semjon Szillat

3. Michał Szczuraszek

Kategoria LADIES:

1. Agata Opora

2. Maja Juncewicz

3. Julia Jęczmińska

Kategoria OPEN:

1. Oliwier Juncewicz

2. Jan Szczuraszek

3. Michał Kopka

Kategoria U-16:

1. Oliwier Łukaszczyk

2. Miłosz Piechota

3. Jan Szczuraszek

Oprócz efektownych zawodów w ślizgu na desce i prawdziwiej kalifornijskiej zabawy, na odwiedzających Libero Katowice w ostatni weekend wakacji czekało mnóstwo innych atrakcji - boisko do koszykówki, profesjonalny serwis rowerowy, strefa chilloutu z hamakami i leżakami, a także największa w mieście piaskownica dla najmłodszych. Co ważne, pomimo końcówki wakacji, Plac do Radości nie kończy swojej działalności.

Już w pierwszy weekend września przed Libero odbędzie się zabawa, na której nie zabraknie gości specjalnych - dancing międzypokoleniowy w towarzystwie DJ Kolina oraz lokalnych kolektywów: Centrum Aktywizacji Seniorów oraz Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Katowicach. Już w sobotę, 4 września, miedzy 17.00 a 20.00 na odwiedzających Libero będą czekać godzinne warsztaty taneczne oraz niecodzienna, dwugodzinna potańcówka.