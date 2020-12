​Superliga w hokeju halowym. Rozgrywki zawieszone do 17 stycznia

Wprowadzenie nowych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa zmusiło władze Polskiego Związku Hokeja na Trawie do zawieszenia halowych rozgrywek seniorów kobiet i mężczyzn do 17 stycznia 2021 roku. Wkrótce zostaną ogłoszone nowe terminarze.

Nowe ograniczenia wynikające z rządowego rozporządzenia obowiązującego od 28 grudnia sprawiły, że związek zawiesił nie tylko rozgrywki seniorów (superliga i I liga mężczyzn oraz I liga kobiet), ale także wprowadził zakaz treningów. Jednocześnie PZHT poinformował, że zajęcia, współzawodnictwo i rozgrywki ligowe wszystkich kategorii młodzieżowych są dozwolone zgodnie z wszystkimi zaleceniami i obostrzeniami.

W innych dyscyplinach sportowych, jak na przykład: koszykówka, siatkówka czy hokej na lodzie, rozgrywki ligowe toczą się bez przerwy. Jak wyjaśnił rzecznik prasowy związku Filip Sobczak, wynika to z tego, że wspomniane ligi są zawodowe, podobnie jak kluby w nich uczestniczące.

- W ustawie o sporcie jest jasno napisane, co to znaczy sport zawodowy. Hokej na trawie w rozumieniu prawa nim nie jest, hokeiści nie są zawodowcami, a kluby działają na zasadach amatorskich. Mieliśmy wątpliwości co do nowego rozporządzenia, w jaki sposób je interpretować, ale z pomocą prawników uznaliśmy, że rywalizacja sportowa z udziałem dorosłych w przypadku naszej dyscypliny jest zabroniona - powiedział PAP.

Zawieszenie lig seniorskich oznacza, że zmienią się terminarze, a superliga prawdopodobnie rozegrana zostanie w nowym systemie, bez rundy finałowej. Przed świętami Bożego Narodzenia odbyła się inauguracja superligi, a na 9 i 16 stycznia były zaplanowane następne kolejki. W regulaminie jest zapis, że medale mogą zostać przyznane pod warunkiem rozegrania co najmniej połowy spotkań, czyli czterech kolejek.

Autor: Marcin Pawlicki

