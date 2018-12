Superliga tenisistów stołowych: Wygrana Dekorglassu w derbach z Morlinami

Tenisiści stołowi Dekorglassu Działdowo wygrali na wyjeździe z Morlinami Ostróda 3:0 w meczu 9. kolejki Superligi. Dzięki zwycięstwu w derbach Warmii i Mazur drużyna z Działdowa awansowała na pozycję lidera tabeli.



Punkty dla zespołu gości zdobyli Paweł Fertikowski, grający czeski trener Jiri Vrablik oraz były reprezentant Chin Shang Kun, dla którego był to drugi mecz w barwach Dekorglassu. Młodym zawodnikom z Ostródy nie udało się "urwać seta" w starciu z doświadczonymi rywalami.



Gospodarze przystąpili do tego meczu pod opieką Tomasza Sposoba, na co dzień szkoleniowca drugiego zespołu Morlin. Trener Tomasz Krzeszewski, który jest jednocześnie selekcjonerem kadry narodowej, musiał być w tym dniu w Grodzisku Mazowieckim, gdzie biało-czerwoni spotykają się z Turcją w eliminacjach drużynowych mistrzostw Europy.



Nazajutrz po meczu w Ostródzie zespół Dekorglassu wyjeżdża do Kaliningradu, skąd - samolotem przez Moskwę - dotrze do Jekaterynburga na czwartkowy mecz z miejscowym klubem UMMC Jekaterynburg w ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów.



Wynik meczu 9. kolejki Superligi:



Morliny Ostróda - Dekorglass Działdowo 0:3