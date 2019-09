Superliga tenisistów stołowych. Lewandowski: pierwszy lider rankingu w Rzeszowie

- Nigdy wcześniej nie mieliśmy w klubie lidera światowego rankingu – powiedział grający trener tenisistów stołowych Fibrain AZS Politechniki Rzeszów Tomasz Lewandowski o nowo pozyskanym Singapurczyku Yew En Koen Pangu, nr 1 na juniorskiej liście ITTF.

Latem w ekipie akademików zaszło sporo zmian, a jednym z trzech nowych Azjatów jest 17-letni Yew En Koen Pang. Niedawno wystąpił w mistrzostwach świata seniorów w Budapeszcie. W kadrze Singapuru jego szkoleniowcem jest Gao Ning, swego czasu zaliczany do światowej czołówki. W 2017 roku sięgnął z Dartomem Bogorią Grodzisk Mazowiecki po zwycięstwo w superlidze.

- Nowy lider rankingu juniorów międzynarodowej federacji Yew En Koen Pang to jeszcze bardzo młody zawodnik, któremu - mimo niewątpliwie dużego talentu - ciężko będzie regularnie zdobywać punkty w superlidze. Co ciekawe, do Rzeszowa przyjedzie ze swoim szkoleniowcem klubowym i wystąpi w dwóch październikowych spotkaniach superligi. Mamy ciekawą grupę treningową, dołączyli Japończyk Hiromitsu Kasahara, Chińczyk Wang Jianan, Piotr Chodorski i Szymon Kolasa, więc każdy pingpongista zrobi krok do przodu. Jestem o tym przekonany - powiedział były mistrz Polski w singlu Lewandowski.

Grający menedżer zapowiedział, że we wrześniowych meczach z Dojlidami Białystok, Poltarex Pogonią Lębork, Lotto Zooleszcz Gwiazdą Bydgoszcz i Energą KTS Toruń prawdopodobnie wystąpi najbardziej doświadczony z zagranicznych zawodników, Wang Jianan. Polską superligę poznał grając w barwach Spójni Warszawa oraz ekipy z Bydgoszczy (dołączył do tego klubu m.in. Manav Thakkar z Indii, nr 3 w światowym ranking młodzieżowców).

- Pod koniec października zagramy z Olimpią Grudziądz oraz Wartą Kostrzyn nad Odrą i wtedy chcemy pokazać kibicom umiejętności Singapurczyka. Cieszę się, że będzie w Rzeszowie dużo wcześniej z trenerem, to także okazja do wymiany informacji i myśli szkoleniowych. Jestem ciekawy, na co szczególnie zwracają uwagę singapurscy trenerzy. Stawiamy w klubie na młodzieży, od września mamy na miejscu szkołę sportową, więc na pewno obecność Panga będzie pewnego rodzaju magnesem dla jeszcze młodszych pingpongistów. Dzieciaki będą mogły podglądać jak pracuje młody Azjata - stwierdził Lewandowski.



Na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy zadebiutuje Kasahara. Jeśli klub w jakimś momencie sezonu nie będzie mógł skorzystać z zagranicznych wzmocnień, skład mogą tworzyć Lewandowski, Chodorski i Kolasa. Ten ostatni w niedawnych ME juniorów grał razem z Samuelem Kulczyckim i Maciejem Kubikiem; obaj są w kadrze seniorów na DME w Nantes.