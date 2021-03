Superliga tenisa stołowego: Dartom Bogoria blisko półfinału

​W zaległym meczu grupy mistrzowskiej superligi tenisistów stołowych Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki pokonał bez straty seta Dojlidy Białystok 3-0. Siedmiokrotni mistrzowie Polski są liderami i już bardzo blisko bezpośredniego awansu do półfinału play-off.

Gospodarze zagrali bez kontuzjowanego Marka Badowskiego, zaś wśród gości zabrakło mającego kłopoty zdrowotne Wanga Zeng Yi (były zawodnik Dartomu Bogorii) i Chińczyka Li Yongyina.

Faworyzowany mazowiecki zespół zaczął spotkanie od zwycięstwa Czecha Pavla Sirucka nad Piotrem Michalskim 3:0. Następnie Grek Panagiotis Gionis wygrał z Białorusinem Aleksandrem Chaninem 3:0.

W trzecim pojedynku zmierzyli się zawodnicy urodzeni w 2006 roku - Miłosz Redzimski i debiutujący Konrad Gryk. Świetnie spisujący się w superlidze Redzimski (bilans gier 10-3) łatwo poradził sobie z białostockim obrońcą. Cały mecz trwał niespełna godzinę.

Podopieczni trenera Tomasza Redzimskiego umocnili się na pozycji lidera - 40 punktów. O trzy wyprzedzają Dekorglass Działdowo i o pięć broniący tytułu Sokołów SA Jarosław. Do zakończenia zmagań w grupie mistrzowskiej pozostały dwie kolejki, m.in. Dartom Bogoria podejmie w poniedziałek Sokołów, a 30 marca jarosławianie zagrają u siebie z Dekorglassem. Dwa najlepsze kluby bezpośrednio awansują do półfinału play off, zaś z pozycji 3.-6. walczyć będą w ćwierćfinale.

W niedzielę odbyły się też trzy mecze grupy spadkowej, ale akurat pauzowała Palmiarnia Zielona Góra, która żegna się z krajową elitą. Atut własnej hali wykorzystali zawodnicy Uczelni Państwowej Zamość i 3S Polonii Bytom, którzy wygrali - odpowiednio - z Poltarex Pogonią Lębork 3-0 i Fibrain AZS Politechnika Rzeszów 3-1.

Co ciekawe, po piątkowym zwycięstwie rzeszowian w młodzieżowym składzie nad ekipą z Zamościa 3-2 (w decydującym pojedynku pomógł grający trener Tomasz Lewandowski), tym razem akademicy wystąpili w doświadczonym ustawieniu, tj. z Lewandowskim, Piotrem Chodorskim i Bartoszem Suchem. Sukces bytomianom zapewnił mieszkający w Rzeszowie Robert Floras, zdobywca dwóch punktów. Jest on także liderem ranking indywidualnego - 24-6.

Natomiast Olimpia-Unia Grudziądz uległa 1-3 Enerdze Manekin Toruń, w której barwach zadebiutował Dawid Michna (rocznik 2005).

Wyniki:

grupa mistrzowska

Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki - Dojlidy Białystok 3-0

Pavel Sirucek - Piotr Michalski 3:0

Panagiotis Gionis - Aleksandr Chanin 3:0

Miłosz Redzimski - Konrad Gryk 3:0

1. Dartom Bogoria 15 14 1 43-10 40 pkt

2. Dekorglass 15 12 3 40-10 37

3. Sokołów S.A. 15 12 3 39-17 35

4. Dojlidy 15 11 4 35-19 32

5. Lotto Zooleszcz Gwiazda 15 9 6 34-31 23

6. AZS AWFiS Balta 15 8 7 28-32 22

grupa spadkowa

Uczelnia Państwowa Zamość - Poltarex Pogoń Lębork 3-0

Konstantinos Angelakis - Marek Prądzinski 3:0

Marcin Litwiniuk - Adam Dosz 3:2

Ihor Zawadzki - Bogusław Koszyk 3:1

3S Polonia Bytom - Fibrain AZS Politechnika Rzeszów 3-1

Robert Floras - Piotr Chodorski 3:1

Igor Dąbrowski - Tomasz Lewandowski 0:3

Filip Szymański - Bartosz Such 3:1

Floras - Lewandowski 2:0

Olimpia-Unia Grudziądz - Energa Manekin Toruń 1-3

Marco Golla - Tomasz Kotowski 1:3

Maksim Czaplygin - Dawid Michna 3:0

Jan Zandecki - Damian Węderlich 1:3

Golla - Konrad Kulpa 0:2

7. Energa Manekin 17 11 6 37-33 29 pkt

8. 3S Polonia 17 7 10 33-38 26

9. Fibrain AZS Politechnika 18 7 11 34-44 20

10. Uczelnia Państwowa 17 6 11 27-40 19

11. Olimpia-Unia 17 3 14 21-44 13

12. Poltarex Pogoń 17 3 14 23-47 12

13. Palmiarnia 17 2 15 19-48 7 - spadek