14-letni Miłosz Redzimski przegrał 2:3 z najlepszym polskim tenisistą stołowym Jakubem Dyjasem, ale w meczu na szczycie superligi Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki pokonał Dekorglass Działdowo 3:1.

Bardzo dobrze w mazowieckim zespole zagrał Marek Badowski, który pokonał reprezentantów Chorwacji: Wei Shihao i Andreja Gacinę. Punkt dołożył Grek Panagiotis Gionis, po zwycięstwie nad Gaciną.

Mnóstwo emocji było w spotkaniu Redzimskiego z mistrzem Polski Dyjasem. Zawodnik Dartomu Bogorii debiutował w superlidze w wieku 12 lat, a w niedzielę rozegrał dopiero dziewiąty pojedynek w elicie. Postawił bardzo zacięty opór Dyjasowi, który po siedmiu latach gry w Niemczech wrócił do Polski.

Czwarte mecze z rzędu wygrały dwa kluby: Energa Manekin Toruń i Lotto Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz. Liderem są torunianie, którzy za każdym razem triumfują za 3 punkty, tym razem 3:1 z Palmiarnią Zielona Góra, a w rankingu indywidualnym wiceliderem jest Konrad Kulpa z bilansem 6-0.

Z kolei bydgoszczanie już trzeci raz zwyciężyli 3:2, czyli za 2 pkt. Znów grę deblową wygrali Artur Grela i Patryk Jendrzejewski. To już trzeci ich taki sukces w tym sezonie. Bohaterem spotkania w Lębrku z Poltarex Pogonią był dawny zawodnik tego klubu Jendrzejewski. W singlu wygrał z Markiem Prądzinskim.

Nie wiedzie się broniącej tytułu drużynie Sokołów S.A. Jarosław, która występuje bez Azjatów (z powodu koronawirusa nie mogą przyjechać do Polski), a ponadto terminarz tak się ułożył, że we wrześniu rywalizowała z innymi kandydatami do podium. W niedzielę uległa Dojlidom Białystok, mimo że dwukrotnie prowadziła.

Pierwsze w historii zwycięstwo w superlidze odnieśli pingpongiści Uczelni Państwowej Zamość. We własnej hali pokonali 3S Polonię Bytom 3:2, a punkty wywalczyli: Konstantinos Angelakis, Ihor Zawadzki oraz debel Paweł Kozieł/Zawadzki. Wśród bytomian po komplet punktów sięgnął Robert Floras, lider rankingu (7-1).

W ostatnim meczu 4. kolejki Olimpia-Unia Grudziądz przegrała z Fibrain AZS Politechnika Rzeszów 0:3.

Wyniki 4. kolejki:

Sokołów S.A. Jarosław - Dojlidy Białystok 2:3



Kou Lei - Wang Zeng Yi 3:0



Paweł Chmiel - Li Yongyin 0:3



Patryk Zatówka - Aliaksandr Chanin 3:1



Kou Lei - Li Yongyin 0:2



Paweł Chmiel, Patryk Zatówka - Wang Zeng Yi, Aliaksandr Chanin 0:2

Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki - Dekorglass Działdowo 3:1



Marek Badowski - Wei Shihao 3:1



Panagiotis Gionis - Andrej Gacina 3:1



Miłosz Redzimski - Jakub Dyjas 2:3



Marek Badowski - Andrej Gacina 2:1

Palmiarnia Zielona Góra - Energa Manekin Toruń 1:3



Kamil Nalepa - Damian Węderlich 3:1



Łukasz Wachowiak - Konrad Kulpa 0:3



Mateusz Zalewski - Tomasz Kotowski 0:3



Kamil Nalepa - Konrad Kulpa 1:2

Poltarex Pogoń Lębork - Lotto Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz 2:3



Adam Dosz - Artur Grela 3:0



Bogusław Koszyk - Wiaczesław Burow 0:3



Marek Prądzinski - Patryk Jendrzejewski 2:3



Adam Dosz - Wiaczesław Burow 2:0



Bogusław Koszyk, Marek Prądzinski - Artur Grela, Patryk Jendrzejewski 1:2

Olimpia-Unia Grudziądz - Fibrain AZS Politechnika Rzeszów 0:3



Maksim Czaplygin - Bartosz Such 1:3



Jan Zandecki - Piotr Chodorski 0:3



Marco Golla - Tomasz Lewandowski 0:3

Uczelnia Państwowa Zamość - 3S Polonia Bytom 3:2



Konstantinos Angelakis - Filip Szymański 3:0

Paweł Kozieł - Robert Floras 0:3



Ihor Zawadzki - Jakub Stecyszyn 3:1



Konstantinos Angelakis - Robert Floras 0:2



Paweł Kozieł, Ihor Zawadzki - Filip Szymański, Jakub Stecyszyn 2:0

Tabela:

M Z P

1. Energa Manekin 4 4 0 12-2 12 pkt

2. Dartom Bogoria 3 3 0 9-2 9

3. Dekorglass 4 3 1 10-3 9

4. Lotto Zooleszcz Gwiazda 4 4 0 12-6 9

5. Dojlidy 3 3 0 9-2 8

6. 3S Polonia 4 2 2 10-9 7

7. AZS AWFiS Balta 3 2 1 8-6 6

8. Fibrain AZS Politechnika 3 1 2 6-6 4

9. Uczelnia Państwowa 3 1 2 3-8 2

10. Poltarex Pogoń 4 0 4 5-12 2

11. Sokołów S.A. 3 0 3 3-9 1

12. Olimpia-Unia 4 0 4 1-12 0

. Palmiarnia 4 0 4 1-12 0