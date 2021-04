Superliga hokeja na trawie. Kłopoty faworytów na wiosenną inaugurację

Po ponad półrocznej przerwie hokeiści na trawie w sobotę wznowili rozgrywki Superligi. Powrót na boiska otwarte okazał się trudny dla faworytów - Grunwald Poznań nie bez kłopotów pokonał Politechnikę 3:2, punkt stracił Pomorzanin Toruń.

Hokeiści na trawie długo czekali na wznowienie rozgrywek na otwartych boiskach. Superliga miała rozpocząć się 20 marca, ale zimowa aura oraz remont boiska w Gąsawie sprawiły, że inaugurację przełożono o kolejny tydzień. W międzyczasie, w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem oraz rządowymi obostrzeniami władze Polskie Związku Hokeja na Trawie wstrzymały rozgrywki.

W sobotę drużyny rozegrały zaległe mecze z szóstej kolejki rundy jesiennej. W derbach Poznania Grunwald podejmował Politechnikę i po zaciętym meczu wygrał 3:2.

- Byliśmy bardzo blisko, żeby przynajmniej zremisować i doprowadzić do karnych zagrywek. Mieliśmy w końcówce spotkania dwa krótkie rogi przy stanie 2:3, ale ich nie wykorzystaliśmy. Ja cieszę się, że mój zespół nie przestraszył się rywala i przez długi czas byliśmy równorzędnym przeciwnikiem dla Grunwaldu. Dawno nie rozegraliśmy tak wyrównanego pojedynku przeciwko Grunwaldowi - powiedział trener Politechniki Zbigniew Rachwalski.

W Toruniu emocji też nie brakowało. Wicemistrzowie Polski po golu Michała Makowskiego prowadzili 1:0, ale Warta Poznań błyskawicznie odpowiedziała dwoma trafieniami Bartosza Zaworskiego i Artura Pacanowskiego. W 37. minucie po golu Waldemara Rataja goście wygrywali 3:1. Wówczas to gospodarze zabrali się do pracy i Waldemar Rutkowski, Krystian Makowski oraz Krystian Sudoł dali prowadzenie Pomorzaninowi 4:3. W przedostatniej minucie Rataj doprowadził do remisu i o podziale punktów zadecydowały karne zagrywki. Te lepiej egzekwowali torunianie i zainkasowali dwa punkty, a pokonani - jeden.

W dwóch pozostałych meczach rozegranych na Pałukach wygrywali goście - Start Gieczno pokonał LKS Rogowo 5:2, a AZS AWF Poznań zwyciężył LKS Gąsawa 6:2.

W związku z opóźnieniem rozgrywek zmodyfikowano regulamin - zrezygnowano z półfinałów, a dwie najlepsze drużyny po rundzie zasadniczej zmierzą się w finale. Z kolei ekipy z miejsc 3-4 zagrają o brązowy medal.

Wyniki:

Grunwald Poznań - AZS Politechnika Poznańska 3:2 (1:1)

Pomorzanin Toruń - Warta Poznań 4:4 (1:2); karne zagrywki 3-1

LKS Rogowo - Start 1954 Gniezno 2:5 (1:2)

LKS Gąsawa - AZS AWF Poznań 2:6 (1:2)

Tabela:

m pkt bramki

1. Grunwald Poznań 6 18 30-10

2. Pomorzanin 6 14 38-9

3. Start 6 14 15-13

4. AZS AWF Poznań 6 9 21-16

5. AZS Politechnika 6 7 19-15

6. Warta 6 6 13-19

7. LKS Gąsawa 6 4 9-23

8. LKS Rogowo 6 0 6-46

Marcin Pawlicki