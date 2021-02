Superliga hokeja halowego: równy krok liderów

​Pomorzanin Toruń i AZS AWF Poznań zgodnie wygrywają kolejne mecze w superlidze hokeja halowego. Obrońcy tytułu - torunianie rozgromili we własnej hali LKS Rogowo 14-5, choć drużyna gości w pierwszej połowie prowadziła 4-2.

Czwarta kolejka nie przyniosła niespodzianek, choć na taką zanosiło się w niedzielne popołudnie w Toruniu. Gole Maksymiliana Koperskiego i Mirosława Popiołka pozwoliły rogowianom w 14. minucie objąć dwubramkowe prowadzenie (4-2). Tuż przed przerwą Michał Dawid i Wojciech Rutkowski doprowadzili do wyrównania.

Reklama

Po zmianie stron obraz gry zmienił się diametralnie i był to praktycznie pojedynek do jednej bramki. Krystian Makowski, Krystian Sudoł oraz Arkadiusz Rutkowski co kilka minut rozmontowywali defensywę rywali i drugą połowę wygrali 10-1.

Czwarte zwycięstwo w sezonie zanotował również AZS AWF Poznań, ale lokalny rywal Warta długo dotrzymywał kroku. "Zieloni" po trafieniu Waldemara Rataja wygrywali 1-0 do przerwy, lecz w drugiej odsłonie przewagę mieli już akademicy. Trzy ostatnie bramki AZS AWF strzelił w ostatnich czterech minutach.

Grunwald Poznań w roli gospodarza wystąpił w... Gnieźnie, ale miejscowemu Startowi nie pomogły własne ściany. Wojskowi rozgromili gnieźnian 16-3, a cztery gole, najwięcej dla zwycięzców zdobył 42-letni Artur Mikuła.

Obecny halowy sezon toczy się w skróconej formule. Rozegranych zostanie tylko siedem kolejek, które wyłonią mistrza Polski. Ostatni zespół zostanie zdegradowany do pierwszej ligi.

Wyniki:

LKS Gąsawa - AZS Politechnika Poznańska 9-7 (4-3)

Grunwald Poznań - UKH Start 1954 Gniezno 16-3 (8-0)

AZS AWF Poznań - Warta Poznań 5-1 (0-1)

Pomorzanin Toruń - LKS Rogowo 14-5 (4-4)

tabela

1. Pomorzanin 4 12 39-21

2. AZS AWF P-ń 4 12 29-13

3. Grunwald 4 9 45-14

4. LKS Rogowo 4 4 22-33

5. Warta 4 3 16-21

6. Start 4 3 23-32

7. LKS Gąsawa 4 3 22-36

8. AZS PP 4 1 19-45

Autor: Marcin Pawlicki