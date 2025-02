Super Bowl w nocy z niedzieli na poniedziałek w Polsacie i Polsacie Sport 1

Taki mecz odbywa się tylko raz w roku! NFL Super Bowl czyli wielki finał najlepszej na świecie ligi futbolu amerykańskiego, to najprawdziwsze sportowo-muzyczno-rozrywkowe show. Wydarzenie co roku przyciąga setki milionów telewidzów z całego świata i niezliczoną rzeszę reklamodawców, gotowych płacić miliony dolarów za 30 sekund czasu antenowego. Polską transmisję o godzinie 0:00 w nocy z niedzieli na poniedziałek pokażą Polsat i Polsat Sport 1, które są dostępne także w streamingu internetowym Polsat Box Go. A będzie co oglądać, bo za sprawą tegorocznego Super Bowl polscy widzowie mogą być świadkami historycznego rekordu!