Super Bowl. Dolly Parton wzięła udział w reklamie

Dolly Parton - piosenkarka country, aktorka i działaczka społeczna wzięła udział w reklamie, która wyemitowana zostanie podczas Super Bowl - najbardziej medialnego wydarzenia w Stanach Zjednoczonych.

Parton zaśpiewała zaaranżowaną na nowo swoją piosenkę, która była hitem w latach 80. XX wieku - wówczas opowiadała o pracownikach biurowych pracujących od 9 do piątej popołudniu. Teraz jej tytuł został zmieniony na: "5 to 9", a bohaterami utworu są przedsiębiorcy, którzy pracują od piątej rano do dziewiątej wieczorem, by realizować swoje marzenia.

Spot z jej udziałem wyreżyserował zdobywca Oscara (2017) w kategorii reżyseria (za film "La La Land") - Damien Chazelle. W styczniu Parton obchodziła 75. urodziny.

55. Super Bowl odbędzie się 7 lutego w Tampie na Florydzie. Zmierzą się w nim broniący tytułu Kansas City Chiefs i Tampa Bay Buccaneers, ekipa w której występuje słynny 43-letni Tom Brady, najbardziej utytułowany gracz w historii NFL. Spędził aż 20 lat w New England Patriots i w barwach tego klubu sześciokrotnie triumfował w Super Bowl.

Finał NFL co roku przyciąga przed ekrany miliony widzów w USA, co oznacza rosnące ceny reklam emitowanych w trakcie tego wydarzenia. W 2020 r. za trzydziestosekundową reklamę nadawaną w trakcie Super Bowl trzeba było zapłacić 5,5 miliona dolarów. Mecz obejrzało 102 mln Amerykanów. Według danych firmy Nielsen największą widownię telewizyjną w ostatniej dekadzie miał pojedynek w 2015 roku - 114,4 mln.

