Robert Karaś zbudował swoją popularność występami w 10-krotnym Ironmanie , a mnóstwo osób śledziło jego walkę o pobijanie kolejnych rekordów w tym odłamie triathlonu. On sam potrafił dobrze wykorzystać swoją rozpoznawalność , dołączając do federacji freakfightowej FAME MMA , gdzie jedną walkę ma już za sobą, a kolejna została już oficjalnie ogłoszona. Jego pomnik zaczął się jednak burzyć w momencie ogłoszenia informacji o wykryciu w jego organizmie obecności substancji dopingujących.

Robert Karaś przyznał się do przyjmowania dopingu. Środowisko sportowe z jasną opinią

On sam zdecydował się wziąć udział w programie "Hejt Park", by przedstawić argumenty na swoją obronę. Mówiąc delikatnie, nie wyszło. W rozmowie Karaś przyznał się bowiem wprost, że miał świadomość przyjmowania nielegalnego środka, ale... liczył, że nie zostanie on wykryty w czasie testów. Wspomniany środek, miał bowiem utrzymać się w jego organizmie maksymalnie 3 dni, a został wykryty kilka miesięcy później. Żadnej skruchy w jego wykonaniu nie uświadczyliśmy, wręcz przeciwnie, pojawiło się z jego strony oskarżenie wymierzone w szefa Polskiej Agencji Antydopingowej.

Środowisko sportowe jest w zasadzie jednomyślne w ocenie jego działań . Jest to różnie ubierane w słowa, mniej lub bardziej ostro, ale puenta wszystkich jest podobna - Robert Karaś próbował wszystkich oszukać i teraz ma pretensje do świata, że został na tym przyłapany. Michał Chmielewski z TVP Sport uważa, że miejsca w sporcie dla takich osób po prostu być nie powinno.

Jeżeli Robert Karaś wiedział w chwili przyjmowania substancji, że jest zabroniona (właśnie to przyznał) a do tego nie poprosił o wyłączenie terapeutyczne TUE, to dla takich ludzi nie ma miejsca w sporcie. Celebryta i kanciarz

Dużo ostrzej podsumowuje go z kolei Jakub Kędzior z Interii Sport, który punktuje właśnie takie nastawienie Karasia, który winę widzi u wszystkich, poza samym sobą. "Robert Karaś przyznał, że miał świadomość, że bierze niedozwoloną substancję. Przyznał się, że zwyczajnie liczył na to, iż go nie złapią, bo się wyczyści. I ma pretensje do sponsorów, że się wycofali, bo nie chcą wspierać dopingowicza. No regularny idiota" - stwierdził.