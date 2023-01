Straciła piersi i przeszła poważną operację. Polska mistrzyni wraca

Koszmarny rok Angeliki Wątor

- Mam nadzieję, że mój powrót pomoże tej drużynie, bo mamy naprawdę świetną ekipę. Dziewczyny do mnie piszą, więc liczę na to, że zatęskniły za mną. W powrót do sportu włożyłam ogrom pracy. Postawiłam na głowie całe podejście do sportu. Przez lata trenerzy wbijali mi do głowy, że bez ciężkiej pracy nie ma sukcesów. Sama byłam tego zwolenniczką. Uznałam, że słabe osoby nigdy nic nie osiągną. Teraz zmieniłam podejście. Trening musi być przede wszystkim mądry, a niekoniecznie ciężki. Kiedy człowiek jest wypoczęty, to jednak potrafi zrobić o wiele więcej - tłumaczyła zawodniczka Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego.