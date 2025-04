Sports Direct HYROX Warsaw – sportowe święto, które przeszło do historii!

W sumie ponad 14 000 osób uczestników odwiedziło SPORTS DIRECT HYROX Warsaw, a aż 7500 zawodników stanęło na linii startu, by zmierzyć się z ikonicznym wyzwaniem HYROX - ośmioma stacjami funkcjonalnymi przeplatanymi 8 kilometrami biegu. To była prawdziwa sportowa uczta dla ducha i ciała. Co wyjątkowe - wśród zawodników znaleźli się reprezentanci ponad 20 krajów z całego świata. HYROX Warsaw stał się areną dla międzynarodowej społeczności sportowej, gdzie nie liczył się wiek ani doświadczenie - tylko chęć walki i przekraczania własnych granic.

