Sportowiec prosto z lotniska trafił do aresztu. Otworzyli jego bagaż, a tam...

Duane Brown - według informacji podawanych m.in. przez CBS Sports oraz TMZ - został zatrzymany w największym mieście Kalifornii w sobotę, ok. godz. 14.00 czasu lokalnego. Policja została zaalarmowana po tym, jak obsługa lotniska wykryła w bagażu sportowca broń, która oczywiście nie mogła być transportowana w sposób, jakiego podjął się gracz.

Błyskawiczna akcja policji. Duane Brown wyprowadzony z lotniska w kajdankach

Z opisów podawanych przez media nie wydaje się, by (podobno nienaładowana) broń była zresztą specjalnie dobrze ukryta - Brown został przyłapany podczas standardowej kontroli przy bramkach. Już kilka chwil potem uchwycono, jak 36-latek jest wyprowadzany w kajdankach, udając się wraz z funkcjonariuszami do aresztu.

Futbolista oczywiście usłyszy zarzuty w tej sprawie. Na razie celę będzie mógł opuścić za kaucją wynoszącą 10 tys. dolarów.

Duane Brown miał szansę na rychłe dołączenie do którejś z drużyn NFL

Ten incydent może skutecznie skomplikować karierę Duane'a Browna - choć ostatnio pozostawał on bez klubu, to miał wcale niemałą szansę na ponowne dołączenie do którejś z ekip NFL, będąc uznawanym za jednego z najciekawszych obecnie wolnych agentów na rynku.

Do 2021 roku sportowiec występował w barwach Seattle Seahawks. Wcześniej przez blisko dekadę grał dla Houston Texans - zespół ten wybrał go w pierwszej rundzie draftu 2008 z numerem 26.

