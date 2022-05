"Sportowcy stali się zakładnikami polityki". W Rosji nie mają wstydu

"Sportowcy stali się zakładnikami polityki" - powiedziała, co zupełnie nie odpowiada sytuacji. Rosja 24 lutego zaatakowała Ukrainę. Świat sportu zareagował na to, nie dopuszczając drużyn z kraju agresora do międzynarodowej rywalizacji, podobnie jak w przypadku Białorusi, która popiera działania reżimu Władimira Putina.

Inaczej rzecz ma się ze sportami indywidualnymi. Tutaj, oprócz nielicznych wyjątków, sportowcy z obu krajów mogą uczestniczyć w rywalizacji.

Iwan Kuliak zdyskwalifikowany, co za słowa Winer-Usmanowej

Skorzystał z tego Kuliak. W marcu zajął nawet trzecie miejsce w rywalizacji na poręczach podczas Pucharu Świata w Dausze. Konkurencję wygrał Ukrainiec Illia Kowtun. Tymczasem Kuliak na ceremonii wręczania medali pojawił nosząc literę "Z". To symbol rosyjskiej agresji. Dwa miesiące został zdyskwalifikowany .

"Wszystkie decyzje, które są teraz podejmowane, wywołują oszołomienie, wątpliwości i bardzo wielkie poczucie współczucia dla sportowców, którzy stali się zakładnikami polityki. Decyzja FIG nas nie zaskoczyła" - stwierdził Winer-Usmanowa.