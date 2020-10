​Speed Chess Championship. Rusza 1/8 finału, Duda zagra 15 listopada

W niedzielę rozpoczyna się faza 1/8 finału szachowego turnieju online Speed Chess Championship Main Event. Tego dnia zmierzą się Francuz Maxime Vachier-Lagrave z Nihalem Sarinem z Indii. Jan-Krzysztof Duda mecz z Amerykaninem Fabiano Caruaną rozegra 15 listopada.

W międzyczasie spotkają się mistrz świata Norweg Magnus Carlsen z reprezentantem Iranu Parhamem Maghsoodloo (2 listopada), startujący pod flagą FIDE Irańczyk Alireza Firouzja z Rosjaninem Władimirem Fiedosiejewem (4 listopada), Rosjanin Jan Niepomniaszczi z Lewonem Aronianem z Armenii (11 listopada), broniący tytułu lider rankingu FIDE w szachach błyskawicznych Amerykanin Hikaru Nakamura (USA) z Ormianinem Haikiem Martirosjanem (12 listopada), a tę fazę rywalizacji zamknie pojedynek Holendra Anisha Giriego z Rosjaninem Władisławem Artiemjewem (16 listopada). Terminu dla ósmej pary - Amerykanina Wesleya So i Nodirbeka Abdusattorowa z Uzbekistanu - jeszcze nie podano.

Rywalizacja ma się zakończyć 13 grudnia.

Poszczególne mecze składają się z trwających 90 minut pojedynków w partiach błyskawicznych w tempie 5 minut plus 1 sekunda, 60 minut partii 3+1 oraz 30 minut tzw. bulletów 1+1. W przypadku remisu po ponadtrzygodzinnym maratonie następuje dogrywka (cztery partie 1+1), a gdy i ona nie przyniesie rozstrzygnięcia decyduje armagedon (białe 5+0, czarne 3+0, ale do sukcesu tym drugim wystarcza remis).

W puli nagród jest 100 tys. dolarów. Zwycięzcy meczów 1/8 finału otrzymują 2 tysiące, a drugie 2 tys. dzielone jest między uczestników danego meczu proporcjonalnie do liczby uzyskanych punktów. Podobnie w ćwierćfinale, gdzie suma nagród w meczu wynosi 6 tys., półfinale (12 tys.) i finale (20 tys.).

Zawodnicy zostali rozstawieni zgodnie z październikowym rankingiem FIDE w szachach błyskawicznych. Duda, który dostał się do turnieju głównego wygrywając Speed Chess Championship Invitational (pokonał m.in. czołowego arcymistrza USA Jeffery'ego Xionga oraz Rosjan Aleksandra Griszczuka i w finale uczestnika meczu o mistrzostwa świata sprzed czterech lat Siergieja Karjakina), w rankingu blitza zajmuje szóstą lokatę, jest najwyżej notowanym z Polaków.

W turnieju zagra z numerem 5. i w 1/8 finału trafił na mającego "12" innego rywala Carlsena w meczu o tytuł - Caruanę (35. w rankingu blitza FIDE).

"W rywalizacji internetowej jestem faworytem. W szachach błyskawicznych najlepiej czuję się w tego rodzaju grze, a on najgorzej. Jednak nigdy nic nie wiadomo, w końcu to wicemistrz świata" - ocenił arcymistrz z Wieliczki w niedawnym wywiadzie dla PAP.

W tym roku odbywa się czwarta edycja Speed Chess Championship. W poprzednich triumfowali Carlsen (2017) oraz dwukrotnie Nakamura (2018, 2019).

Będzie to trzeci występ Dudy wśród 16 najlepszych w tej rywalizacji. Przed dwoma laty pokonał Karjakina 13:11 w 1/8 finału i Griszczuka 14:13 w ćwierćfinale, by w kolejnej rundzie uznać wyższość późniejszego finalisty Amerykanina Wesleya So 7:22. Przed rokiem natomiast wygrał na początek z Girim 14,5:13,5, a w ćwierćfinale uległ późniejszemu triumfatorowi Nakamurze 11,5:15,5.