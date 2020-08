Pięciokrotny mistrz świata w snookerze Ronnie O'Sullivan porównuje się do księcia Williama. Uważa, że mieli bardzo podobne dzieciństwo oraz młodość. - Odkąd pamiętam, musiałem radzić sobie z presją. Wszyscy mieli wobec mnie oczekiwania - powiedział słynny zawodnik.

- Całe dzieciństwo i młodość słyszałem, że mam zostać mistrzem świata. Wydaje mi się, że z taką presją musi na co dzień radzić sobie także książę William. On jest przygotowywany ciągle na to, że kiedyś będzie królem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej - ocenił 44-letni O'Sullivan w wywiadzie dla BBC Radio 5 Live.

Już teraz snookerzysta radzi sobie z presją bardzo dobrze i nie stanowi to dla niego problemu.

- Nauczyłem się z tym żyć i presja stała się dla mnie czymś normalnym. Już jako junior zauważyłem, że pewne sprawy nie robią na mnie wrażenia. Wiem już jak sobie z tym radzić i wiem, że to mnie nie pokona - ocenił.