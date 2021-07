To jednak nie wszyscy najlepsi snookerzyści, którzy wystąpią w rodzinnym mieście Selby'ego. W Morningside Arena zobaczymy jeszcze Johna Higginsa, który wygrał poprzednią edycję tej imprezy w 2004 roku, Shauna Murphy'ego czy Reanne Evans, najlepszą wśród kobiet, która teraz rywalizuje w zawodowym tourze.

W sumie wystąpi 128 zawodników, a zwycięzca otrzyma 100 tysięcy funtów.



British Open poprzednio odbywał się w latach 1985-2004 i teraz wraca do cyklu po 17 latach przerwy.



Do 1/8 finału mecze będą się toczyć do pięciu wygranych frame'ów, w ćwierćfinale i półfinale do siedmiu, natomiast w finale do 11.



Reklama

Zdjęcie Mark Selby / George Wood / Getty Images

Pawo