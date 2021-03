Anglik Ronnie O'Sulivan pokonał Szkota Johna Higginsa 10-8 i awansował do półfinału rankingowego turnieju w snookerze - Tour Championship, który rozpoczął się w Celtic Manor Resort w walijskim Newport. Wszystkie mecze są rozgrywane do 10 wygranych frame'ów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Snooker. Ronnie O'Sullivan jest zadowolony pomimo słabego sezonu. Wideo INTERIA.TV Higgins wygrał pierwszą partię, ale potem cały czas musiał gonić rywala o pseudonimie Rakieta. 45-letni Anglik sesję popołudniową zakończył z prowadzeniem 5-3. Potem było nawet lepiej, bo 8-5, ale Higgins walczył do końca. Nawet jak w 18. framie O'Sullivan wbił 69-punktowego breaka i rywal był w potrzebie snookera, to Szkot się nie poddał. Wszystko rozstrzygało się na kolorach i w końcu Anglik dopiął swego.



O'Sullivan i jego rówieśnik Higgins to gracze tworzący historię snookera. Pierwszy wygrał rekordową liczbę 37 turniejów rankingowych, drugi ma na swoim koncie 31 takich triumfów.



O'Sullivan w tym sezonie grał już w czterech finałach turniejów rankingowych: Northern Ireland Open, Scottish Open, Welsh Open i Players Championship, ale wszystkie przegrał. W tym ostatnim jego rywalem był Higgins, który pewnie zwyciężył 10-3.



Trzecia edycja

W Tour Championship bierze udział ośmiu najlepszych zawodników danego sezonu. W tegorocznej, oprócz O'Sullivana i Higginsa, w ćwierćfinałach zagrają: Australijczyk Neil Robertson z Anglikiem Jackiem Lisowskim (23 marca) oraz Anglicy: Mark Selby z Kyrenem Wilsonem (24 marca) i Judd Trump z Barrym Hawkinsem (25 marca).



To trzecia edycja tej imprezy. W 2019 zwyciężył O'Sullivan, a rok temu Szkot Stephen Maguire.



Ćwierćfinały Tour Championship:

John Higgins (Szkocja, 4.) - Ronnie O’Sullivan (Anglia, 5.) 8-10



Neil Robertson (Australia, 3.) - Jack Lisowski (Anglia, 6.) - 23 marca



Mark Selby (Anglia, 2.) - Kyren Wilson (Anglia, 7.) - 24 marca

Judd Trump (Anglia, 1.) - Barry Hawkins (Anglia, 8.) - 25 marca

