Snooker. Judd Trump: Ronnie O'Sullivan może być w czołówce jeszcze przez 10 lat

Trump pochwalił starszego kolegę za wybór turniejów, w których występuje, po tym jak sześciokrotny mistrz świata zrezygnował z udziału w dwóch imprez rankingowych otwierających nowy sezon - Championship League i British Open.

W tym ostatnim, zakończonym w niedzielę w Leicester, triumfował rówieśnik O'Sullivana, 46-letni Mark Williams, który w finale pokonał Gary'ego Wilsona 6-4.



Dla Walijczyka był to 24. wygrany turniej rankingowy w karierze, a równocześnie stał się trzecim najstarszym zawodnikiem, który w takim triumfował po swoim rodaku Dougu Mountjoyu (również 46 lat) i Rayu Reardonie (50).



"Ja, John Higgins i Ronnie O'Sullivan, którzy przeszliśmy do zawodowego snookera w tym samym 1992 roku, wciąż potrafimy coś zdziałać" - przyznał potem Williams.



45-letni O'Sullivan, który w zeszłym sezonie aż pięć razy doszedł do finału, ale po raz pierwszy od sezonu 2010/11 żadnego nie wygrał, ma być, według Trumpa, dzięki umiejętnemu dobieraniu imprez, w których wystąpi, cały czas groźnym graczem przez co najmniej 10 lat.

Reklama

"Bardzo go szanuję. Zawsze, kiedy z nim gram, to jest specjalna okazja" - powiedział Trump.



"Fakt, że nie będzie startował w każdym turnieju, może być dla niego korzyścią. Będzie tym samym podsycał zainteresowanie swoją osobą u publiczności. Nie da zbyt wiele za jednym zamachem. Kiedy wydaje ci się, że jest lekko znudzony snookerem, to odpadnie z turnieju, wycofa się z niego. Zawsze był ulubieńcem publiczności, ponieważ sprawiał, że ta gra wygląda na łatwą. Więc kiedy nie wygrywa, to ludzie myślą, że się po prostu nie stara, na tym zbudował swój wizerunek, że normalnie nie da się go pokonać i to nakłada na rywala większą presję" - dodał.



O'Sullian wygrywając przed rokiem mistrzostwa świata, po raz szósty w karierze, został w wieku 44 lat i 254 dni drugim najstarszym zawodnikiem, który tego dokonał po Reardonie (45 lat i 203 dni) w 1978.



Trump, który w sezonie 2019/20 wygrał rekordowe sześć turniejów, a w następnym pięć, wie, że grając cały czas pod presją nie jesteś w stanie występować w każdej imprezie.

"W ciągu ostatnich dwóch, trzech lat, kiedy wygrywałem, to widzę przez co przeszedł. Oczekiwania, jakie były wobec niego przez ostatnie 15 lat. Myślę, że on wie, kiedy nie jest gotowy i odpuści te wydarzenia. Kiedy będzie chciał zakończyć, to po prostu zakończy karierę, ale moim zdaniem on jest na tyle dobry, żeby być w czołówce przez następne ca najmniej 10 lat" - stwierdził Trump.

Zdjęcie Ronnie O'Sullivan / AFP

Pawo