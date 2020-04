W internetowym turnieju organizowanym przez mistrza świata Norwega Magnusa Carlsena jego rywalami będzie m.in. pięciu szachistów z czołowej dziesiątki rankingu FIDE. Pula nagród wynosi 250 tysięcy euro, a rywalizację zaplanowano na 18 kwietnia - 3 maja.

Rywalami Carlsena, lidera światowej klasyfikacji (2863 pkt), będą m.in.: jego przeciwnik w ostatnim meczu o szachową koronę Amerykanin Fabiano Caruana (numer 2, 2835), Chińczyk Liren Ding (3, 2791), Rosjanin Jan Niepomniaszczi (4, 2784), Francuz Maxime Vachier-Lagrave (5, 2778) i Holender Anish Giri (10, 2764) - cała piątka uczestniczyła w turnieju kandydatów w Jekaterynburgu, który miał wyłonić przeciwnika Norwega w meczu o mistrzostwo świata. Z powodu epidemii koronawirusa 26 marca imprezę przerwano na półmetku, przy prowadzeniu Niepomniaszczego i Vachier-Lagrave'a.

Na liście startowej turnieju internetowego są także najstarszy w stawce 32-letni lider rankingu FIDE w szachach błyskawicznych Amerykanin Hikaru Nakamura (18, 2736) oraz najmłodszy, 16-letni Irańczyk, mieszkający we Francji, a startujący po flagą FIDE Alireza Firouzja (21, 2728).



Turniej Magnus Carlsen Invitational będzie się składał z dwóch części. W pierwszej zawodnicy rozegrają do 30 kwietnia każdy z każdym czteropartiowe mecze szachów szybkich w tempie 15 minut plus 10 sekund za każdy ruch, które w przypadku remisu 2:2 będą rozstrzygane dogrywką. W drugiej fazie najlepszych czterech uczestników zagra o zwycięstwo systemem pucharowym podobnym tempem półfinały (1 i 2 maja) i finał 3 maja.



Zwycięzca otrzyma 75 tys euro, a kolejni gracze odpowiednio 45, 30, 30, 22, 20, 17 i 15 tys. euro.

