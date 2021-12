Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli w Szachach to zawody, które od 5 lat gromadzą na głównej płycie katowickiego Spodka ponad 1500 uczestników z całej Polski. W tym roku zawirowania związane z koronawirusem sprawiają, że w czwartek wystartuje około 600 uczestników. - Zawody uda przeprowadzić się w formie stacjonarnej, oczywiście z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa - zapewnia Szymon Walter, jeden ze współorganizatorów imprezy.

Szachy przyciągają tysiące dzieci

Katowickie zawody to największy turniej szachowy w Polsce i jeden z największych w Europie. Dotychczas Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli to zawody, w których ze względu na ograniczenia lokalowe organizatorzy zmuszeni są blokować liczbę uczestników. - Od 2016 roku w zawodach wzięło udział ponad sześć tysięcy dzieci i młodzieży z 10 województw całej Polski. W ubiegłym roku z wiadomych względów musieliśmy przenieść nasze zawody do internetu. Wzięło w nich udział wzięło 1700 uczestników z całej Polski.

Szachy. Turniej poprzedza mistrzostwa Europy

- Do Katowic przyjeżdżają reprezentacji przedszkoli i szkół. Wielu z nich gra w klubach i reprezentuje wysoki poziom, startuje w mistrzostwach Polski - podkreśla Walter. Zawody w Spodku odbędą się w tym roku na około 300 szachownicach. Interia jest patronem imprezy.



Turniej poprzedza mistrzostwa Europy w szachach błyskawicznych i mistrzostwa Europy w szachach szybkich, które w Katowicach odbędą się w najbliższy weekend w Katowicach. W ubiegłym roku organizacja mistrzostw w szachach błyskawicznych też musiała zostać przeniesiona do Internetu, teraz uda się ugościć najlepszych intuicyjnych szachistów w Europie. Ma wystartować m.in. Jan Krzysztof Duda.