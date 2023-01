Sensacyjne rozstrzygnięcie. Debiutant wyeliminował trzykrotnego triumfatora!

Snookerzysta z Abadanu nie był faworytem w spotkaniu z Selbym, ale chyba ma na niego patent, bo wygrał z nim po raz trzeci z rzędu w jednej z trzech największych imprez snookerowych na świecie , poprzednio pokonując go w UK Championhsip w 2021 i 2022 roku.

Snooker. Hossein Vafaei nie mógł uwierzyć

"To sen? Naprawdę nie mogę w to uwierzyć. Mark Selby to trudny przeciwnik, nigdy się nie poddaje. Jestem bardzo dumny, że udało mi się zwyciężyć" - powiedział Vafaei, który w ćwierćfinale zmierzy się albo z Johnem Higginsem, albo z Jackiem Lisowskim.