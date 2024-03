Chris Hitt objął polską kadrę w marcu 2021 roku. Pokonał wówczas ponad 40 innych kandydatów na stanowisko selekcjonera. Dostał się najpierw do sześcioosobowego finału selekcji, a następnie - również w decydującej fazie rekrutacji okazał się bezkonkurencyjny.

Jednym z naczelnych zadań, jakie miał do wykonania, było awans do Rugby Europe Championship. Miał na to trzy lata, ale cel udało mu się osiągnąć znacznie wcześniej . Po wygranych bojach z Ukrainą, Niemcami, Szwajcarią i Litwą, polska kadra wzięła udział w prestiżowych rozgrywkach (najwyższy poziom rywalizacji w Europie) już 2022 roku.