Sceny w Ameryce. Donald Trump bohaterem, Taylor Swift wygwizdana

Super Bowl to nie tylko święto sportu w Stanach Zjednoczonych, to także kultowe wydarzenie rozrywkowe, podczas którego oczy wszystkich widzów zwrócone są także na około sportowe aspekty eventu. Kamery cały czas na trybunach wyłapują największe światowe gwiazdy, a wisienką na torcie jest Halftime Show w przerwie meczu. Składa się ono z koncertu z niesamowitą oprawą oraz niecodziennych reklam, które przeważnie są wyznacznikiem trendów w świecie marketingu. W 2024 r. reklamodawca za 30-sekundowy spot musiał zapłacić około 7 mln dolarów.

Amerykański rozmach, czyli Halftime Show

W tym roku główną postacią Halftime Show był Kendrick Lamar , jeden z najpopularniejszych raperów na świecie i autor 17 nagród Grammy . To nie pierwszy raz kiedy 37-latek wystąpił na Super Bowl, poprzednio miał okazję brać udział w wydarzeniu w 2022 r. W zeszłym roku natomiast w Inglewood w Kalifornii na scenie zagrali Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, 50-Cent oraz Mary J.Blige .

Oprawa koncertu jak zawsze była niesamowita i godna podziwu. Raper zaliczył niesamowity performance, a gra świateł, anturaż i tańczące ekipy sprawiło, że otoczenie miało niezapomniany klimat. Hitowy utwór "Not Like Us" porwał całą publikę. Hostem całego show był legendarny aktor Samuel L. Jackson.