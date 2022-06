Saudyjczycy podzielili świat golfa. Złość, kary i... kwestia ataku na WTC

Saudyjski Public Investment Fund - to samo stowarzyszenie, które przyczyniło się niedawno do przejęcia Newcastle United - założyło LIV Golf, organizację konkurencyjną dla słynnego PGA Tour. Pierwsze zawody wspierane przez Saudyjczyków, które zorganizowano kilka dni temu pod Londynem, przyniosły spore zamieszanie - PGA Tour postanowiło zawiesić niektórych uczestników rywalizacji, a tacy gracze, jak utytułowany Phil Mickelson spotkali się z oskarżeniami dotyczącymi... wybielania sprawy zamachu na World Trade Center. Sytuacja jest więc niezwykle interesująca.

