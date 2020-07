Z powodu ponownego wzrostu w Wielkiej Brytanii przypadków zarażenia koronawirusem, tamtejszy rząd przywraca ograniczenia uczestniczenia w zawodach sportowych dla kibiców - napisał na Twitterze sekretarz ds. kultury Oliver Dowden.

Plany częściowego otwarcia obiektów od 1 sierpnia zostały anulowane do co najmniej 15 sierpnia. Dotyczy to m.in. wyścigów konnych, snookera oraz krykieta.

"To rozczarowująca decyzja, ale wraz ze wzrostem wskaźników infekcji, trzeba ją było podjąć. Wiem, że poczyniono ogromne wysiłki, aby fani mogli uczestniczyć w zawodach, ale na razie nie jest to możliwe. Będziemy nadal pracować nad tym, aby stworzyć im bezpieczne warunki powrotu na areny" - wyjaśnił Dowden.

Gdy premier Boris Johnson ogłosił w piątek tę widomość, niektórzy widzowie i kibice byli już na miejscu w Sheffield w północnej Anglii, gdzie będą rozgrywane mistrzostwa świata w snookerze. Także uroczystość inauguracji wyścigów konnych Glorious Goodwood zorganizowano tak, by mogło w niej uczestniczyć około 4000 widzów.

Na początku tygodnia pojawiły się pierwsze problemy, gdy w meczu krykieta w Londynie między Surrey i Middlesex w The Oval wzięło udział około 1000 osób, a później wśród nich wykryto przypadki koronawirusa.

W piątek rząd brytyjski wycofał się także z planów otworzenia w poniedziałek kasyn, kręgielni i lodowisk.

Nie wiadomo, w jakich okolicznościach odbędzie się finał zaplanowanego na piątkowy wieczór piłkarskiego Pucharu Irlandii w Windsor Park w Belfaście, w którym miało uczestniczyć 500 kibiców. Decyzja nie zależy od rządu brytyjskiego, tylko od władz Irlandii Północnej.

