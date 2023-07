Belg to zawodnik ze ścisłej światowej czołówki, obecnie jest notowany na 10. miejscu w rankingu PDC, a tylko w tym roku dotarł do półfinałów w mistrzostwach świata i UK Open. Losowanie wskazało, że to właśnie jego mecz z Karelem Sedlackiem otwierał rywalizację w Warszawie i dla obu panów okazało się to świetną informacją, bo publika przywitała ich niezwykle gorąco. Początkowo bardziej wspierała ona co prawda Czecha, jako tego teoretycznie skazanego na porażkę, ale również Belg swoją otwartością i pozytywnością zaskarbił sobie jej sympatię.