Sukces tegorocznej edycji zawodów, podczas której po raz pierwszy z ust spikerów na mecie można było usłyszeć legendarny okrzyk "You are an IRONMAN!" pokazał, że mimo utrudnionych z powodu pandemii przygotowań, zarówno organizatorzy, jak i liczne grono triathlonistów było gotowe na to gigantyczne wyzwanie, jakim jest pełny dystans IRONMAN. Po raz kolejny potwierdziło się też, jak duży potencjał międzynarodowy ma gdyńska impreza. Pomimo licznych restrykcji w podróżach międzynarodowych, 37% uczestników pochodziło bowiem z zagranicy.

- Dotrzymaliśmy danego słowa. Od pierwszej edycji zawodów spod szyldu IRONMAN, organizowanych w Gdyni w 2015 roku, zapowiadaliśmy, że naszym celem jest sprowadzenie do Polski najbardziej prestiżowego dystansu i to w końcu stało się faktem - mówi Michał Drelich, dyrektor IRONMAN Poland. - Mimo, że impreza zgromadziła na listach startowych prawie 3,5 tysiąca osób, które bezpiecznie rywalizowały na różnych dystansach, to trzeba pamiętać, że nadal mieliśmy nad sobą pewne ograniczenia związane z pandemią. Głęboko wierzymy, że w 2022 roku spotkamy się w jeszcze większym gronie, zapewniając uczestnikom i kibicom maksimum satysfakcji z udziału w Enea IRONMAN Gdynia - podkreśla dyrektor IRONMAN Poland.

Organizacja zawodów triathlonowych, spełniających najwyższe standardy serii IRONMAN, wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi. Pomimo galopujących cen, organizatorom zawodów w Polsce udało się ponownie zaoferować najniższe opłaty startowe za udział w zawodach IRONMAN i IRONMAN 70.3 w całej Europie. Opłaca się wykupić start tuż po otwarciu zapisów, ponieważ ceny pakietów będą zmieniać się wraz z rosnącą liczbą zarejestrowanych zawodników.



Zdjęcie Enea Ironman Gdynia 2022 / Materiał prasowy / materiały prasowe

Co zawiera się w cenie pakietu startowego?

- Przede wszystkim, ogrom emocji i wspomnień związanych ze startem i ukończeniem zawodów IRONMAN. Uczestnicy naszych zawodów mogą też liczyć na najwyższy poziom zabezpieczenia medycznego oraz rywalizację na całkowicie wyłączonych z ruchu trasach zawodów, prowadzących do jedynej w swoim rodzaju, niepowtarzalnej mety na Plaży Miejskiej w Gdyni - mówi Piotr Jakóbik, dyrektor marketingu IRONMAN Poland. - Pakiet startowy zawiera ponadto m.in. oficjalny plecak Enea IRONMAN Gdynia, czepek pływacki z logo imprezy, pamiątkową koszulkę finishera oraz okolicznościowy medal dla każdego, kto ukończy zawody - wylicza.

Enea IRONMAN Gdynia i Enea IRONMAN 70.3 Gdynia to także imprezy, na których można uzyskać kwalifikacje na mistrzostwa świata. 7 sierpnia 2022 roku zawodnicy powalczą o przepustki na imprezy mistrzowskie w Kailua-Kona na Hawajach (dystans IRONMAN, edycja 2022) oraz w Finlandii (dystans IRONMAN 70.3, edycja 2023).

The IRONMAN Group, właściciel marek IRONMAN, IRONMAN 70.3 oraz 5150 Triathlon Series, to największy operator masowych imprez sportowych na świecie, obsługujący rocznie ponad 1 mln uczestników imprez ze swojego globalnego portfolio. W 2022 roku w Polsce odbędą się 4 wyścigi pod szyldem IRONMAN:

Citi Handlowy IRONMAN 70.3 Warsaw - 12 czerwca 2022;

Citi Handlowy 5150 Warsaw - 12 czerwca 2022;

Enea IRONMAN Gdynia - 7 sierpnia 2022;

Enea IRONMAN 70.3 Gdynia - 7 sierpnia 2022.

Rejestracja do zawodów w Warszawie zostanie uruchomiona 7 grudnia br. w portalu SlotMarket.pl. Interia jest patronem medialnym wspomnianych imprez.