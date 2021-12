Ruszają zapisy na Citi Handlowy IRONMAN 70.3 Warsaw!

Szybka trasa kolarska, atrakcyjny odcinek biegowy prowadzący przez serce Starego Miasta oraz meta w imponującym Multimedialnym Parku Fontann, to niepodważalne atuty zawodów w stolicy. Między innymi z tego powodu w pierwszej edycji Citi Handlowy IRONMAN 70.3 Warsaw ponad 40% uczestników stanowili triathloniści z zagranicy.

- Wzbogacenie zawodów w Warszawie o dystans IRONMAN 70.3 było przysłowiowym strzałem w dziesiątkę - mówi Michał Drelich, dyrektor IRONMAN Poland. - Liczna grupa triathlonistów z zagranicy przyjechała do Warszawy i oprócz masy emocji związanych z rywalizacją sportową, zobaczyła Stare i Nowe Miasto, zachwycając się architekturą i zabytkami stolicy. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by druga edycja Citi Handlowy IRONMAN 70.3 Warsaw była jeszcze lepsza. Dzięki wskazówkom i sugestiom uczestników, zdecydowaliśmy się wprowadzić kilka istotnych udogodnień, by satysfakcja i pozytywne wrażenia płynące ze startu w zawodach były jeszcze większe - podkreśla Michał Drelich.

Reklama

Najważniejsze zmiany podczas Citi Handlowy IRONMAN 70.3 Warsaw 2022:

przesunięte zostaną godziny startu, co ułatwi poranną logistykę związaną z dojazdem nad Zalew Zegrzyński;

zwiększona zostanie częstotliwość kursowania autobusów dowożących triathlonistów do T1;

przywrócone zostaną punkty kibicowania na trasie;

w Multimedialnym Parku Fontann dostępna będzie obficie zaopatrzona Strefa Finiszera;

dostępna będzie usługa VIP Shuttle, czyli transport z host hotelu do miejsca startu.

Przygotowanie w pełni zabezpieczonych i atrakcyjnych tras Citi Handlowy IRONMAN 70.3 Warsaw pochłania nie tylko masę czasu, ale przede wszystkim wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi. Pomimo niekorzystnej sytuacji ekonomicznej, organizatorom zawodów w Polsce udało się ponownie zaoferować najniższe opłaty startowe za udział w zawodach IRONMAN 70.3 w całej Europie.

Co warte podkreślenia, cena startu na dystansie "olimpijskim" - Citi Handlowy 5150 Warsaw - jest nawet niższa niż w poprzednich latach i rozpoczyna się już od 80 EUR. Warto wykupić start tuż po otwarciu zapisów, ponieważ ceny pakietów będą zmieniać się wraz z rosnącą liczbą zarejestrowanych zawodników. Rejestracja prowadzona jest w portalu SlotMarket.pl.

Zdjęcie Ironman 70.3 Warsaw / materiały prasowe / materiały prasowe

Pakiet startowy na zawody IRONMAN Poland to również idealny prezent pod choinkę. Organizatorzy przygotowali możliwość zakupu specjalnych voucherów upominkowych, które są jednocześnie przepustką do udziału w zawodach Enea IRONMAN Gdynia lub Citi Handlowy IRONMAN 70.3 Warsaw.

- Pakiet startowy zawiera oficjalny plecak Citi Handlowy IRONMAN 70.3 Warsaw, czepek pływacki z logo imprezy, pamiątkową koszulkę finishera oraz okolicznościowy medal dla każdego, kto ukończy zawody - wylicza Piotr Jakóbik, dyrektor marketingu IRONMAN Poland. - Z rzeczy niematerialnych i zapadających w pamięci, przede wszystkim gwarantujemy uczestnikom potężną dawkę pozytywnych emocji i wspomnień związanych ze startem i ukończeniem zawodów IRONMAN. Zapewniamy sportowcom najwyższy poziom zabezpieczenia medycznego oraz rywalizację na całkowicie wyłączonych z ruchu trasach zawodów, prowadzących do jedynej w swoim rodzaju mety w Multimedialnym Parku Fontann - mówi Piotr Jakóbik.

Citi Handlowy IRONMAN 70.3 Warsaw to zawody, na których można uzyskać kwalifikacje na mistrzostwa świata. 12 czerwca 2022 roku zawodnicy powalczą o przepustki na IRONMAN 70.3 World Championships 2022, które odbędą się w St. George w USA.

The IRONMAN Group, właściciel marek IRONMAN, IRONMAN 70.3 oraz 5150 Triathlon Series, to największy operator masowych imprez sportowych na świecie, obsługujący rocznie ponad 1 mln uczestników imprez ze swojego globalnego portfolio. W 2022 roku w Polsce odbędą się 4 wyścigi pod szyldem IRONMAN:

Citi Handlowy IRONMAN 70.3 Warsaw - 12 czerwca 2022;

Citi Handlowy 5150 Warsaw - 12 czerwca 2022;

Enea IRONMAN Gdynia - 7 sierpnia 2022;

Enea IRONMAN 70.3 Gdynia - 7 sierpnia 2022.

Interia jest patronem medialnym powyższych eventów.