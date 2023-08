Ruszają Mistrzostwa Polski Młodych Koni. Najpierw skoki przez przeszkody

W Polsce sporty związane z końmi są bardzo popularne. W naszym kraju wszelkie jeździectwo to bardzo częsta forma uprawiania sportu i rozrywki. Szczególnie mocno widać to po młodym pokoleniu dziewcząt, które coraz częściej interesują się wszystkim, co z końmi jest związane. To z pewnością bardzo dobry trend, który powinien być utrzymywany w następnych latach.