Rusza Bieg Fair Play PKOl 2025

W związku z obchodzonym 19 maja 2025 roku Światowym Dniem Fair Play, ustanowionym zgodnie z rezolucją ONZ (wcześniej obchodzonym 7 września), zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski do udziału w czwartej edycji wydarzenia, organizowanego przez Polski Komitet Olimpijski i Radę Fair Play PKOl wspólnie z partnerem przedsięwzięcia - KINDER Joy of moving - programem z zakresu społecznej odpowiedzialności firmy Ferrero.

Inicjatywa Bieg Fair Play PKOl to ponadczasowa rozmowa o wartościach, które budują fundamenty zdrowego społeczeństwa. Idea ta propaguje edukację poprzez sport, rozwijanie kreatywności, zdrowy styl życia oraz aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży. Jej siłą jest utożsamienie z uniwersalnymi zasadami, takimi jak uczciwość, szacunek, pozytywna wspólnotowość i integracja. Duch fair play to wartość wykraczająca poza ramy sportu, co więcej - dotyczy każdego z nas. To przestrzeń do kształtowania postaw, które mają znaczenie zarówno w sporcie, jak i w życiu codziennym.