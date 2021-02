Dwuletnia dziewczynka wpadła do wody i topiła się po tym, jak załamał się pod nią lód na zamarzniętym jeziorku w parku Szczęśliwickim w Warszawie. Na ratunek przyszli jej rugbyści Legii Warszawa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. KSW 58. Bonusy rozdane. Wideo Polsat Sport

Do zdarzenia doszło 2 lutego w okolicach godziny 14. Dwulatka niespodziewanie weszła na lód, po czym wpadła do wody. - Reanimowała ją matka i przechodzień, to oni zawiadomili służby.

Reklama

Reanimację przejęli policjanci, dziecko odzyskało funkcje życiowe i trafiło do szpitala - relacjonowała w rozmowie z polsatnews.pl Edyta Adamus z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie!

Sprawdź!

Jednym z świadków wydarzeń, wspomnianym w policyjnym raporcie przechodniem, był pan Wojciech, rugbysta Legii Warszawa. To właśnie sportowiec wydobył dziecko z wody, a następnie podjął akcję reanimacyjną, przywracając funkcję życiowe. Po przyjeździe karetki i przewiezieniu dziewczynki do szpitala, opiekę nad nią przejął inny, tym razem były już, rugbysta Legii, pan Maciej.

Na oficjalnym profilu drużyny na Facebooku opublikowano post, w którym poinformowano o bohaterskim udziale rugbystów w tym wydarzeniu, dodając "Nie ukrywamy, że jesteśmy dumni mając prawdziwych bohaterów w naszych szeregach, to dla nas zaszczyt!".

Zdjęcie Wpis klubu Legia Rugby na Facebooku / https://www.facebook.com/LegiaRugby/ / facebook