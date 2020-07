Rugbista Sia Soliola żartuje z koszmarnej kontuzji

Gwiazdor rugby Sia Soliola doznał koszmarnej kontuzji podczas meczu ligi NRL Canberra Raiders - St George Illawarra (22-16). 33-letni zawodnik zderzył się głową z Blake'em Lawriem. Uderzenie było tak mocne, że Soliola ma złamaną kości czaszki. "Przynajmniej zęby są nienaruszone" - zażartował.

Soliola prosto z boiska został przetransportowany do szpitala. Prześwietlenie wykazało, że kontuzja jest bardzo poważna. Rugbista ma złamaną kość czaszki i konieczna będzie operacja.

33-latek nie przejmuje się tym zbytnio. Na Instagramie opublikował zdjęcie z krwawiącym nosem oraz prześwietlenie, na którym widać złamaną kość czaszki.

Boli od samego patrzenia, ale Solioli dobry humor nie opuszcza. "Przynajmniej zęby są nienaruszone" - napisał zawodnik. Rugbiści to prawdziwi twardziele i to kolejny dowód potwierdzający tę opinię.



Soliolę czeka operacja. Jeśli wszystko potoczy się zgodnie z planem, to przerwa potrwa od sześciu do ośmiu tygodni przerwy. W najgorszym wypadku pauza może trwać nawet cztery miesiące.

