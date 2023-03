Od czego się zaczęło? Przypomnijmy, w debacie w programie "7 dni sport" trener kajakarstwa Tomasz Kryk powiedział wprost: "Mnie osobiście rywalizacja z Rosjanami i Białorusinami nie przeszkadza. Tym bardziej, jeżeli obserwuję na co dzień w rozgrywkach wielkoszlemowych czy ATP Tour udział zawodników z tamtych państw" . Z ust szkoleniowca padło też kilka innych zdań, które miały poprzeć jego optykę na sprawę.

Rosyjska propaganda wykorzystała słowa Polaka

Jak można było przewidzieć, Rosjanie do bólu wykorzystali wypowiedzi Tomasza Kryka, trenera reprezentacji Polski w kajakarstwie. Propaganda szybko zaczęła grać słowami Polakami, na czele z państwową agencją prasową Interfax. " Trener reprezentacji Polski sprzeciwił się usunięciu Rosjan " - tymi słowami zatytułowano depeszę.

To wszystko odbiło się także szerokim echem w naszym kraju. Kryk spotkał się ze sporą krytyką, bo w czasie, kiedy praktycznie cały polski sport walczy z tym, by Rosjanie i Białorusini wrócili na międzynarodowe areny, padają takie słowa i to z ust trenera reprezentacji "Biało-Czerwonych".