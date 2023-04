Rosyjska mistrzyni zszokowała świat. Twierdzi, że Ukraina „szantażuje Ruch Olimpijski”

Lawinowo pojawiły się komentarze krytykujące Bacha i zarządzany przez niego organ. W rozmowie z Interią Michał Marek, założyciel Fundacji Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa, mówił, że jest to akt uległości względem Rosji. - Decyzja, która została podjęta przez MKOl, leży w interesie Moskwy, która będzie ją mocno wykorzystywać do swojej dezinformacji. Jedynym właściwym rozwiązaniem, z moralnego punktu widzenia, byłoby twarde stanowisko w sprawie Rosji, czyli zdecydowane blokowanie jej na sportowej arenie międzynarodowej. W tym momencie mamy natomiast do czynienia ze stanowiskiem pośrednim, co stanowi pożywkę dla propagandy. Przekaz rosyjski jest taki, że są oni ofiarami zachodniej agresji i prześladowania zwykłych obywateli. Jeżeli z kolei MKOl pójdzie drogą dalszych ustępstw, Rosjanie powrócą do wcześniejszej retoryki. Znów będziemy więc słyszeć o tym, że Zachód akceptuje ofensywę w Ukrainie, a w zasadzie rzekomo nawet ją popiera - tłumaczył ekspert.