Rosjanie zaproszeni na zawody w Polsce? "Możemy im taki wyjazd zasponsorować"

Rosjanie oskarżają Polskę o uprawianie polityki

To spowodowało wyraźny sprzeciw szermierzy, którzy zgodnie podpisali apel do federacji, by ta cofnęła swoją decyzję. Tak się jednak do tej pory nie stało i Rosjanie niebawem wrócą do międzynarodowej rywalizacji. Miało to nastąpić podczas PŚ w naszym kraju, jednak Rosyjska Federacja Szermiercza ogłosiła w niedzielę, że nie wyśle swoich reprezentantów na zawody Pucharu Świata we florecie kobiet w Poznaniu, ponieważ warunki, które postawił im Polski Związek Szermierczy (PZSzerm), są nie do zaakceptowania. Rosjanie postawili Polakom zarzuty, że przy okazji uprawiania sportu uprawiają politykę.