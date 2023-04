Rosjanie wracają na mistrzostwa świata. To już pewne

Po tym, jak Międzynarodowy Komitet Olimpijski wydał rekomendację, by zezwolić sportowcom z Rosji i Białorusi na powrót, pod neutralną flagą, do zawodów na międzynarodowych zawodów, poszczególne federacje muszą zdecydować, jak się do tego odnieść. Pierwsze z nich zaczynają się uginać pod naporem MKOl.