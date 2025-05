Rosjanie przywróceni do rywalizacji, skandaliczna decyzja związku. Jest reakcja Ukrainy

Z miesiąca na miesiąc trwa stopniowe odchodzenie i "luzowanie" sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś w związku z inwazją na Ukrainę. Po ataku ze strony dowodzonego przez Władimira Putina państwa na agresora, a także wspierający go reżim Aleksandra Łukaszenkę nałożono mnóstwo kar i restrykcji, także w sporcie.

Zanikają sankcje w stosunku do Rosji i Białorusi. Szermierka kolejną dyscypliną

Od czasu agresji Rosji na Ukrainę minęły już ponad trzy lata i niestety niewiele pozostało dyscyplin sportowych, z których Rosjanie i Białorusini pozostają wykluczeni. Piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna czy koszykówka pozostały jako jedne z nielicznych. W ostatnich dniach doszło do kolejnej skandalicznej decyzji ws. wspomnianych nacji.

Międzynarodowa Federacja Szermiercza (FIE) zdecydowała oficjalnie o przywróceniu sportowców z Rosji i Białorusi do rywalizacji w międzynarodowych turniejach drużynowych . Tym samym będą oni mogli wziąć udział w zbliżających się mistrzostwach świata, czy mistrzostwach Europy. Podobnie jak w przypadku tenisa, warunkiem uczestnictwa jest występowanie pod neutralną flagą i bez symboli narodowych. Lada moment przywróceni zostaną wszyscy sportowcy i trenerzy z tamtych krajów.

Ukraina reaguje na decyzję FIE. Zapowiada odwołanie

Reakcja ze strony Ukrainy była błyskawiczna. Ukraińska Federacja Szermiercza wyraziła publicznie oburzenie z powodu decyzji FIE , którą potępiono. Co więcej, Ukraińcy zamierzają złożyć odwołanie.

"Ukraińska Federacja Szermiercza jest oburzona decyzją Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Federacji Szermierczej (FIE), która zezwala tzw. neutralnym sportowcom na udział w zawodach drużynowych, począwszy od Mistrzostw Europy w 2025 roku. Uważamy, że decyzja ta jest bezprawna i niezgodna z zaleceniami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. FFU przygotowuje oficjalne odwołania do Europejskiej Konfederacji Szermierczej i Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego " - taką informację przekazał portal xsport.ua.

Niestety wszystko wskazuje na to, że Rosja i Białoruś wkrótce mogą został przywrócone do rywalizacji także w innych sportach. Nadzieję na to wyraził m.in, Gianni Infantino, przewodniczący Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej (FIFA).