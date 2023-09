Juniorskie Grand Prix w łyżwiarstwie figurowym: Ukraińcy nie przyjęli gratulacji od Rosjan

Do ciekawej sytuacji doszło na podium. Podczas gdy Kanadyjczycy i Ukraińcy byli już na "pudle", wejść na nie musieli już jedynie Metelkina i Berulawa. Pogratulowali najpierw Kent i Laurentowi, a następnie próbowali zrobić to samo w stosunku do Sierowej i Chobty. Ci jednak nie zareagowali w żaden sposób, przez co zawodnicy reprezentujący Gruzję musieli się wycofać z chęci uścisku i od razu wejść na najwyższy stopień.