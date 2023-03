Rosja ucieka do Azji w narodowym sporcie. Ukraina wściekła

Tym większe znaczenie ma ruch Rosjan, który uciekają do Azji przed sankcjami nałożonymi na nich przez Europejską Federację Szachową. 1 maja Rosyjska Federacja Szachowa (RCF) ma opuścić Europę i dołączyć do Azjatyckiej Federacji Szachowej (ACF). Oznacza to, że rosyjscy szachiści będą mogli w przyszłości rywalizować w turnieje organizowane przez ACF.