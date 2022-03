Rodzice sportsmenki otumanieni białoruską propagandą. Tak im tłumaczą wojnę

Gdy okazało się, że to do nich należy decyzja, wiedziałam, że się nie zgodzą. Na Białorusi jest tak jak w Rosji — szary człowiek nie ma nic do powiedzenia. Jeśli opowiesz się przeciwko władzy, ona zrobi wszystko, żeby cię zniszczyć. Gdy sto osób wyjdzie na ulice, sto osób trafi do więzienia, do łagrów lub zostanie zabitych. (...) Białorusini są zastraszani, bardzo ciężko jest cokolwiek zrobić. Dlatego też bardzo się cieszę, że stamtąd wyjechałam

- wyznała dla portalu Onet Sport.