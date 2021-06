Robert Szustkowski i Jarosław Kazberuk zajęli drugie miejsce w regatach żeglarskich Loro Piana

Do udziału w zawodach po raz pierwszy zaproszony został polski zespół R-Six Team. Dowodzony przez Szustkowskiego 20-metrowy katamaran wygrał pierwszy z czterech wyścigów, później dwukrotnie był trzeci, co w efekcie dało drugie miejsce w klasyfikacji końcowej. Triumfował Highland Fling XVII.

- Za nami cztery dni pełne dramatów i zwrotów akcji. Żeglarstwo to taki sport, w którym dużą rolę odgrywa wiatr i szczęście. To ostatnie raz nam dopisywało, raz nie. Po pierwszym dniu byliśmy liderami klasyfikacji. W czwartek popełniliśmy kilka niewielkich błędów, które zepchnęły nas na drugą pozycję. W piątek mieliśmy szansę powrotu na prowadzenie, ale przekreślił je zerwany szot grota, czyli tego największego żagla. Ostatniego dnia walczyliśmy o utrzymanie drugiej pozycji i to się udało. To bardzo dobry wynik, chociaż pozostaje pewien niedosyt, bo jako sportowcy zawsze dążymy do zwycięstwa. Trzeba jednak pamiętać, że nie należeliśmy do grona faworytów, a na pokładach jachtów rywali płynęło wielu doskonałych żeglarzy - uczestników regat o Puchar Ameryki czy Volvo Ocean Race, mistrzów świata i Europy. Cieszymy się, że godnie reprezentowaliśmy barwy Polski na wodach Morza Śródziemnego - powiedział Szustkowski.

Jacht R-Six typu HH66 zwodowano w 2016 roku. Do największych sukcesów polskiego zespołu należą trzy kolejne zwycięstwa w Antigua Sailing Week, wygrana w Multihull Cup w 2016 roku oraz drugie miejsce w Fastnet Race w 2017.

W regatach Loro Piana w klasie jachtów jednokadłubowych najlepsza była jednostka Missy, która wygrała wszystkie cztery wyścigi.