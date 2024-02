Robert Karaś, polski triathlonista specjalizujący się w ekstremalnych dystansach, wziął udział w rozpoczętych 22 lutego zawodach ANVIL Ultra Triathlon na Florydzie i... pobił wyraźnie rekord świata w pięciokrotnym Ironmanie, uzyskując łączny czas wynoszący nieco ponad 60 godzin. 35-latek, który wzbudzał ostatnio sporo kontrowersji i został zawieszony przez IUTA, znalazł sposób na to, by dalej działać w swojej dyscyplinie do czasu, aż nie skończy się jego sławetna dwuletnia dyskwalifikacja.