Robert Karaś wyjawił, jaki jest jego kolejny cel. Czyste szaleństwo

Robert Karaś to jeden z najpopularniejszych triathlonistów świata. Polak nie tak dawno został rekordzistą i mistrzem świata na dystansie 10-krotnego Ironmana i choć mogłoby się wydawać, że jest on spełniony sportowo, 34-latek się nie zatrzymuje. Podczas ostatniej konferencji prasowej ukochany Agnieszki Włodarczyk wyjawił, że chciałby wziąć teraz udział w zawodach na dystansie 20-krotnego Ironmana. Jego cel to pobicie rekordu świata o… 100 godzin.