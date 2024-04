Robert Karaś się nie poddaje. Oto, co znów wymyślił

Pierwszy raz o Robercie Karasiu cały kraj usłyszał dwa lata temu, kiedy wraz z kilkoma innymi reprezentantami Polski wystartował on w zawodach Swiss Ultra Tri na dystansie 10-krotnego Ironmana . Wówczas ukochany Agnieszki Włodarczyk przez długi czas był liderem i wiele wskazywało na to, że pobije rekord świata na tym morderczym dystansie. 35-latek jednak musiał ostatecznie wycofać się z rywalizacji po tym, jak lekarze zdecydowali, że dalsze uczestnictwo w zawodach mogło stanowić zagrożenie życia sportowca.

Karaś nie zamierzał się poddać i już kolejnego roku ponownie zgłosił się do zawodów na tym samym dystansie. Tym razem jednak zawodnicy rywalizowali w nieco bardziej wymagających warunkach, bo w Brazylii. Poczynania 35-letniego triathlonisty obserwowali niemal wszyscy Polacy, a gdy okazało się, że to właśnie Karaś jako pierwszy dotarł na metę i ustanowił nowy rekord świata , gratulacje zaczęły spływać z całego kraju. I to nie tylko od kibiców, ale również od innych polskich sportowców.

Wpadki dopingowe nie zdemotywowały Roberta Karasia. Wkrótce rozpocznie nowe wyzwanie

Wpadki antydopingowe nie zdemotywowały Roberta Karasia. Wręcz przeciwnie - triathlonista jest teraz jeszcze bardziej głodny kolejnych sukcesów. 35-letni sportowiec poinformował teraz, że już wkrótce rozpocznie on kolejne wyzwanie. Zamierza on codziennie, przez 150 dni, pokonywać dystans Ironmana, a więc przepłynąć 3,8 km, przejechać 180 km na rowerze i przebiec 42,2 km. Co ciekawe, wedle pierwotnego planu na każdy etap przeznaczałby jedynie... 9,5 godziny.