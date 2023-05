Robert Karaś rekordzistą świata. Wiemy, co otrzyma za triumf w Brasil Ultra Tri

Robert Karaś ukończył już wyścig na dystansie 10-krotnego Ironmana. Polak nie dość, że dobiegł do mety jako pierwszy, to na dodatek pobił rekord świata. Poprawił bowiem wynik Kennetha Vanthuney’a o prawie 11 godzin. Co ciekawe, za pierwsze miejsce w Brasil Ultra Tri 34-latek… nie dostanie ani grosza.