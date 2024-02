W ostatnich miesiącach sporo mówiło się o Robercie Karasiu. Polski triathlonista, który w czerwcu ubiegłego roku został mistrzem i rekordzistą świata na dystansie dziesięciokrotnego Ironmana, ostatecznie stracił tytuł po tym, jak w jego organizmie wykryto niedozwolone substancje . Co ciekawe, Karaś najpierw twierdził, że jest niewinny, a następnie przyznał, że wiedział, że przyjmuje zakazany środek, jednak miał nadzieję, że przed startem w zawodach w Brazylii substancja zniknie w jego organizmu. "Wiedziałem, że to biorę, natomiast nie zagłębiałem się co to jest, bo miałem to w d... Zapytałem się, czy to jest legalne. Powiedział mi: "72 godziny i nie będziesz miał w organizmie", więc wiedziałem, że to jest coś nielegalnego" - stwierdził w programie "Hejt Park".