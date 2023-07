Robert Karaś podejrzany o doping. Rywal nie zamierzał milczeć

Robert Karaś już od jakiegoś czasu zaliczany jest do grona najlepszych triathlonistów świata. 34-letni sportowiec nie może narzekać na brak imponujących osiągnięć. Na swoim koncie ma już m.in. tytuł mistrza i rekordzisty świata w Ultra Triathlonie na dystansie podwójnego, potrójnego i 10-krotnego Ironmana. Ostatnie tytuły Karaś zdobył dwa miesiące temu podczas zawodów Brasil Ultra Tri . Po nieudanym starcie w zawodach Swiss Ultra w ubiegłym roku Robert Karaś po raz kolejny wystartował w wyścigu na dystansie 10-krotnego Ironmana. Na metę dotarł jako pierwszy i z czasem 164 godzin, 14 minut i 2 sekund ustanowił nowy rekord świata.

Wiele wskazuje na to, że tytułem mistrza i rekordzisty świata polski gwiazdor nie nacieszy się zbyt długo. Organizatorzy zawodów w Brazylii poinformowali bowiem, że przed startem w wyścigu zawodnicy przeszli testy antydopingowe. W organizmie Roberta Karasia, jak się okazuje, wykryto zakazane substancje , przed które Polak może stracić teraz tytuł, na który tak ciężko pracował.

Jurand Czabański staje w obronie Roberta Karasia. Co za słowa

Na reakcję samego zainteresowanego nie trzeba było długo czekać. Partner Agnieszki Włodarczyk opublikował w mediach społecznościowych obszerny wpis , w którym odniósł się do ostatnich wydarzeń.

Z ogromnym niedowierzaniem przyjąłem wiadomość od organizatora zawodów w Brazylii, że w moim organizmie wykryto śladowe ilości niedozwolonych substancji. (...) Oświadczam, że nigdy nie stosowałem żadnej formy dopingu. Przed startem w Brazylii sam zabiegałem u organizatorów o zapewnienie badań antydopingowych, ponieważ tylko w ten sposób mój wynik mógł zostać oficjalnie uznany za rekord świata. W całej mojej karierze zawsze byłem czysty, co potwierdzały wyniki wielu badań antydopingowych, jakie przechodziłem po każdym z dotychczasowych startów w Pucharze Świata

Panowie, choć co prawda ze sobą rywalizowali, gdy tylko nadarzała się na to okazja, wzajemnie się wspierali. Na profilu Roberta Karasia pojawiły się nawet fotki, na których on, Jurand Czabański i Rafał Godzwon wspólnie pokonywali kolejne kilometry na ostatnim etapie rywalizacji. Warto zaznaczyć, że cała trójka zakończyła te zawody na podium.